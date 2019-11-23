Rusya: Türkiye ile onuncu kara devriyesi başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kamışlı'nın kuzeybatısındaki sınır bölgesinde onuncu kara devriyesine başladıkları belirtildi.

Açıklamada, “23 Kasım 2019’da saat 10.00’dan itibaren Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak devriyesi, (TSK) Kamışlı'nın kuzeybatısındaki sınır bölgesinde çalışmalarına başladı” ifadelerine yer verildi.

Rus ve Türk askerlerin Şeyrek gümrük geçiş noktasından başlayan güzergah üzerinden Suriye-Türkiye sınırı boyunca doğuya ilerledikleri kaydedildi.

Ortak devriyeye yaklaşık 50 Rus ve Türk askerin, Rus askeri polisine ait 'Tigr' ve BTR-80 tipi zırhlı araçla Türk tarafına ait Kirpi zırhlı araçlarının katıldığını belirten bakanlık, Rus 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının (İHA) ekiplerin ilerlediği bölgedeki durumu izlediğini ifade etti.

Kaynak: Sputnik