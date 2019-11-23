Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dizi gerilimi

Türkiye ile Arap dünyası, özellikle de Suudi Arabistan arasındaki gerginlik, dizi dünyasına da sıçradı. Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan Ateş Krallıkları adlı dizi, Osmanlı'yı vahşetle özdeşleştiriyor.

Geçen yıl Arap dünyasında milyonlarca insanın takip ettiği Türk dizilerini yayından kaldırmışlardı, şimdiyse karşı hamleye geçtiler.

Büyük sermayedar olarak Suudi Arabistan'ın yönetimde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanalı, Kingdoms of Fire (Ateş Krallıkları) adlı diziye devreye soktu.

İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan dizi, Memlûkların son günlerini ve bölgenin 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçişini anlatıyor.

Tarihi Osmanlı karşıtı bir perspektiften yansıtan Ateş Krallıkları'nın sloganı, "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu."

Dizinin senaryosunu Muhammed Süleyman Abdülmalik ile Ahmed Nada yazıyor. Mısırlı Muhammed Süleyman, tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir öykü yazmaya çalıştıklarını belirtip Osmanlı döneminin tarihsel katliamlarla dolu olduğunu savunurken yapımcısı, bu diziyle Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceklerini söylüyor.

Dizinin yönetmeniyse İnci Küpeli Kız, Hannibal Doğuyor gibi önemli filmlerin altında imzası bulunan İngiliz yönetmen Peter Webber.

Netflix üzerinden de izlenebilen 14 bölümlük Ateş Krallıkları'nın Türkiye ile Arap dünyası arasındaki gerilimi daha da tırmandırması muhtemel...

Kaynak: Haberglobal.com