Şam: ABD Suriye'nin petrol kuyularını işgal etmiştir

BM’de yapılan oturumda konuşma yapan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Devlet terörizminin bölgenin jeolojik haritasını değiştirmek amacıyla Suriye'yi hedef aldığını belirten Caferi, yabancı destekli terörizmin son bulduğu takdirde Suriye'deki çatışmaların sona ereceğini dile getirdi.

Türkiye’nin yaptığı harekata da değinen Caferi, “Türkiye, Suriye topraklarını işgal etti ve Suriye halkını öldürdü. Ayrıca Erdoğan destekli teröristleri Suriye topraklarına yerleştirmek için on binlerce kişiyi yerinden etti.” ifadesini kullandı.

Suriye anayasası ile ana hatlarının belirlenmesinin Suriye halkını ilgilendiren bir konu olduğuna vurgu yapan Caferi, “ Suriye anayasa komitesinin çalışmalarına en büyük tehdit bazılarının bu sürecin başarısızlıkla sonuçlanması için yaptığı müdahalelerdir.” açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Beşar Caferi, ABD’nin ülkedeki petrol kuyularını işgal ettiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin sessizliği sayesinde Suriye halkının gelirini yağmaladığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını koruma gerekçesiyle SDG kontrolündeki bölgeye asker gönderme planını onaylamıştı.