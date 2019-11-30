Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Londra'ya başsağlığı mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Londra’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Londra'daki saldırı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, söz konusu menfur saldırının "terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü" bir kez daha gösterdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bu zor gününde, dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Habertürk