Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi takvimi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık'ta Londra'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye verilen desteğin kesilmesini isteyecek.

Türkiye kendisi için hazırlanan plan onaylanmadan başka planı onaylamayacak

Erdoğan, PKK/YPG'yi tehdit olarak gören savunma planının, Ankara'daki NATO Konseyi Toplantısı'nda onaylandığını hatırlatacak. Bu plan üzerindeki rezervler kaldırılmadan, Ankara'nın başka bölgelere ilişkin planlara onay vermeyeceğini vurgulayacak.

ABD ile S-400 görüşmesi

Zirve devam ederken ABD ile de üst düzeyli temaslar olacak. S-400'ler konusundaki anlaşmazlığın çözümü için yürütülen görüşmelerdeki son durum ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4'lü toplantıya katılacak

Zirve kapsamında bir diğer önemli görüşme de 4'lü toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile bir araya gelecek.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için hazırlanan Güvenli Bölge İmar Planı'na destek isteyecek.

Kaynak: TRT Haber