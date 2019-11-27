Ermenistan Başbakanından Türkiye mesajı

9 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra engellenmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha Temsilciler Meclisi'ne getirilmeye çalışılan tasarı, yine senatörler tarafından engellendi.

Resmi temaslar için İtalya'ya giden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Türkiye ile ilişkilerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"İlişkiler kurmaya hazırız"

İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Paşinyan, "Daha önce bizim tarafımızdan dile getirildi ve ben bir kez daha tekrar ediyorum: Türkiye ile hiçbir ön koşul olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız. Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınmasını Ankara ile ilişkilerimizin ön koşulu olarak görmüyoruz. Bu tanıma, Türkiye ile olan ilişkilerimiz için değil, soykırımların küresel çapta engellenmesi için çok önemli" dedi.

Kaynak: Haber7