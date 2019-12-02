Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

NATO'nun 29 lideri, 3-4 Aralık'ta önemli kararlar almak için zirvede bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında gerçekleşecek zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Stoltenberg, görev süresi kapsamında dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak.

Terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesi istenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan planı gündeme getirecek. Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlatacak. Suriye krizine çözüm içi terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini isteyecek.

Erdoğan, PKK/YPG'yi tehdit olarak gören savunma planının, Ankara'daki NATO Konseyi Toplantısı'nda onaylandığını hatırlatacak. Bu plan üzerindeki rezervler kaldırılmadan, Ankara'nın başka bölgelere ilişkin planlara onay vermeyeceğini vurgulayacak.

Erdoğan 4'lü toplantıya katılacak

Zirve kapsamında bir diğer önemli görüşme de 4'lü toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile bir araya gelecek.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için hazırlanan Güvenli Bölge İmar Planı'na destek isteyecek.

Kaynak: TRT Haber