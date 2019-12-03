İran İletişim Bakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Bakü’ye giden İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iletişim alanında geliştirilmesi ve her iki ülkedeki firmaların daha çok işbirliği yapması için uygun şartların sağlanması gerektiği vurgulandı.

23 ülkeden 238 firmanın katılmıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün faaliyete geçen 25. Uluslararası Bakütel-2019 Bilgi Teknolojileri Fuarı, 6 Aralık’a kadar devam edecek.