İran: Geniş kapsamlı siber saldırıyı önledik

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'a yönelik yapılan siber saldırıya ilişkin kendisine yöneltilen soruya Azeri Cehromi, "Son günlerde ülkenin altyapısına yönelik organize bir şekilde yapılan saldırı siber güvenlik kalkanı tarafından engellendi. Bu büyük bir saldırıydı." yanıtını verdi.

Azeri Cehromi, "Şu anda bunun ayrıntılarını söyleyemem, ancak boyutları inceleniyor ve zamanı gelince kamuyla paylaşacağım." dedi.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, "Şimdilik bu saldırının hangi ülke tarafından düzenlendiğini açıklamam." diye ekledi.