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29 Aralık 2019 - 09:48

Hamas'tan İsrail ile anlaştıklarına dair iddialara ret

Hamas'tan İsrail ile anlaştıklarına dair iddialara ret

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) üyesi Soheil al-Hendi,"İsrail medyasının Hamas’ın işgal altındaki topraklara füze saldırılarını durdurması durumunda Siyonist rejimin Gazze’ye kolaylıklar sağlayacağına dair iddiaları mesnetsizdir” dedi.

Al mayadeen kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) üyesi Soheil al-Hendi, “Hamas’ın işgal altındaki topraklara füze saldırılarını durdurması ve İsrail'in Gazze'ye kolaylıklar sağlayacağı konusunda Siyonist rejimle anlaştığına dair yayınlanan iddiaları reddediyoruz” dedi.

Filistinli yetkili konuya ilişkin olarak, “İsrail medyasının Hamas’ın işgal altındaki topraklara füze saldırılarını durdurması durumunda Siyonist rejimin Gazze’ye kolaylıklar sağlayacağına dair iddiaları mesnetsizdir” ifadelerinde bulundu.

News Code 1883417

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