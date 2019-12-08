İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir askeri noktaya hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırıları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya beldesinin doğusunda bulunan Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevkiyi hedef aldı.

Filistin direniş güçlerine ait uçaksavarların, İsrail savaş uçaklarına ateş açtığı bildirildi.

Al Mayadeen sitesinde yer alan bilgiye göre Gazze'nin kuzeydoğu bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı Gazze'den 3 roketin fırlatıldığını, Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından 2'sinin düşürüldüğünü ileri sürmüştü.

İsrail askerlerinin üç hafta aradan sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 27 Filistinli yaralanmıştı.