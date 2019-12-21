Köksal Baba'yı ünlü yapan Riçıt ile olan videolarıdır

Kendine has hareketleriyle kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başaran ve takipçi sayısı ile birçok ünlü siyasetçi, sanatçı ve futbolcuyu geride bırakan ’Köksal Baba’ lakaplı Köksal Bektaşoğlu sadece Türkiye'de değil belki başka ülkelerde de tanıdık bir yüz.

Boyu 1.35cm olsa bile hem hızlı hem de öfkeli. Aslında onun karakterini ünlü yapan da öfkeli olmasıdır. İşte bu yüzden İran dahil başka ülkelerde de seviliyor.

10 Şubat 1975 Trabzon doğumlu Köksal Baba'nın asıl adı Köksal Bektaşoğlu’dur. Anne ve babası hayatta olmayan Köksal baba yaşamını erkek kardeşi ve Süleyman Köse ile devam ettirmektedir.

Köksal Baba'nın bilinmeyen hayatıyla ilgili arkadaşı ve aynı zamanda menajeri olan Erdi Ustaoğlu'yla konuştuk.

Aşağıdaki yazıda Ustaoğlu'nun Mehr Haber Ajansı'na verdiği röportajı okuyabilirsiniz.

1- Köksal Baba'nın ünlü bir karakter olabileceğini nasıl anladınız?

Hiç bir video ünlü olacak veya ünlü olsun diye çekilmemiştir. Herşey tamamen kendiliğinden gelişmiştir. Kendimiz için hatıra olsun diye çektiğimiz videoları paylaşmamızdan sonra insanlar da o doğal halini sevip değer vermişlerdir.

2- Kendisinin ünlü olduğundan haberi var mı?

Biz bu durumu ünlülük olarak görmüyoruz . Sadece insanlar bizi seviyorlar. Köksal Baba da insanların onu sevdiğini biliyor.

3- Köksal Baba'nın hobileri nelerdi?

Köksal baba Karadeniz şarkıları dinlemeyi , Trabzonspor maçlarına gitmeyi ve kırmızı kamyonetini çok seviyor.

4. İlk önce paylaşıldığı hangi videoyu veya fotoğrafı ile ün kazandı?

Tam olarak şu veya bu video idi diyemeyiz. Çünkü insanlar izledikçe alıştılar ve ilgi gösterdiler. Ama en çok Riçıt ile olan videolar ilgi çekti diyebiliriz.

5- Bildiğimiz kadarıyla başka ülkelere de gidiyor. Bu konuyu biraz daha açıklayabilir misiniz?

Sosyal medya da toplam da 3 milyonu aşkın takipçisi olan bir kişi normal olarak diğer ülkelerden de takip ediliyor. İnsanlar Köksal Baba'yı ülkelerinde ağırlamak istiyor. Bizlere iletişim numaralarından ulaşıp bu organizasyonlar için planlama yapabiliyorlar.

6- Köksal Baba'nın paylaşılan fotoğraf ve videolarından ailesi rahatsız olmuyor mu?

Milyonlarca insanın beğenerek takip ettiği bir durumdan ailesi neden rahatsız olsun ki ? Hiç bir kurgu veya yönlendirme olmadığından izlediğiniz herşey doğal ve bu yüzden kimse bu durumdan şikayetçi değil.

7- Köksal Baba sosysl medyadan ve ünlülüğünden ne kadar gelir sağlıyor?

Biz olaya hiç bir zaman gelir olarak bakmadık. Gelen gelirler ile zaten Köksal Baba'ya harcamalar yapıp sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriliyor.

8- Köksal Baba'nın hastalığı nedir?

Çok araştırma yaptık .Tam olarak bir adı yok. Gelişim bozukluğu diye biliriz. Ailede bu durumda olan tek kişi. Allah'tan gelen bir durum . Ondan gelen herşeye boynumuz kıldan ince.