'Mucize çocuk' üniversiteyi bıraktı!

Hollanda'nın Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi alan Laurent Simons'ın 26 Aralık'ta mezun olması beklenirken okulu bıraktığı açıklandı. Dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek için 26 Aralık'ta mezun olması gereken Laurent Simons, için üniversite yönetimi gerçekçi olmadığını savundu.

Yönetim, buna gerekçe olarak da 9 yaşındaki çocuğun, geçmesi gereken sınav sayısını gösterdi. Üniversiteye göre, daha hızlı bir zaman çizelgesi, Laurent'in akademik gelişimi için uygun değildi. Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için Laurent'in eğitimine son verdi. Aile, Aralık sonuna kadar Laurent'in lisans eğtimini tamamlayabileceğinin söylenmesine rağmen, okul yönetiminin aniden karar değiştirerek bu tarihi 2020'nin ortalarına uzattığını savundu.

Kaynak:Günboyu gazetesi