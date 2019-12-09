İngiltere Başbakanı Johnson çocuklarla futbol oynadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aldığı kararlar, vatandaşlarıyla girdiği tartışmalar ve farklı üslubuyla sık sık gündeme geliyor. Başbakanı Johnson bu kez de siyasetin dışında, spor yaparken kameraların karşısındaydı. Bir yardım etkinliğinde çocuklarla buluşan Johnson, onlarla futbol oynadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Stockport yerleşim yerinde düzenlenen yardım etkinliğinde Johnson ilk olarak kaleci eldivenlerini giydi, kaleye geçti.

Çocukların penaltı atışlarına karşı kalesini korudu. Ardından topun başına geçen İngiltere Başbakanı Johnson, kullandığı penaltılarla gol aradı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çocuklarla gerçekleştirdiği etkinliğin görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Kaynak: TRT Haber