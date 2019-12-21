Haşdi Şabi güçlerinden terör örgütü IŞİD'le mücadeleye vurgu

Burathanews sitesinde yer alan bilgiye göre, Irak'ın Haşdi Şabi hareketi 44. Tümen komutanı Hamid Yaseri, terör örgütü IŞİD’le mücadele hakkında yaptığı açıklamada, “Cezire Al-Hadar’daki terörizmin varlığı Irak güvenliği özellikle Ninova vilayetini tehdit ediyor.” dedi.

Yaseri, “Bu terör tehdidi nedeniyle, IŞİD unsurlarını temizlemek için acilen güvenlik operasyonları başlatılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Hamid Yaseri, sözlerinin bir bölümünde de “Eğer Haşdi Şabi güçleri Ninova vilayetinde olmasaydı, burdaki tüm bölgeler çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.” açıklamasında bulundu.

“Bazı IŞİD unsurlarının Suriye’den Irak’a giriş yaptığına dair her gün istihbari bilgiler alıyorz.” diyen Yaseri, IŞİD’li teröristlerin kendileriyle Irak'a hardal gazı getirdiklerini söyledi.