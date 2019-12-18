Haşdi Şabi güçleri Diyali'de 10 köyü teröristlerden temizledi

Sumerria News’un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri Diyali vilayetinde düzenlediği operasyon sırasında bu vilayetteki 10 köyü teröristlerden temizledi.

Haşdi Şabi güçlerinin ayrıca Kazlakız ve Vadi Kalay bölgelerini de teröristlerden temizlediği belirtildi.

Bu operasyonun terör örgütü IŞİD üyelerinin dün Diyali vilayetinde Irak güvenlik güçlerine karşı yaptığı saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Irak güvenlik güçleriyle birlikte Haşdi Şabi güçleri teröristlere karşı operasyon düzenlemekle ülkenin istikrarını ve güvenliğini korumaya çalışıyorlar.