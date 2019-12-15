Abdulmehdi ABD'nin Iraklı yetkililere karşı yaptırım kararını kınadı

Sputnik’e göre, gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD’nin Haşdi Şabi ve Asaib -i Ehli Hak Hareketi komutanlarını kara listeteye alma kararını kınadı.

ABD’nin yaptırım listesine aldığı Iraklı yetkililerin terör örgütü IŞİD’e karşı mücadelede önemli rol oynadıklarını belirten Abdulmehdi, “Biz göstericilerin ilişkimiz olduğu diğer ülkelerin liderlerine ve Iraklı yetkililere hakaret etmesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Abdulmehdi bütün bu eylemlerin Irak halkı ve hükümetinin zararına olduğunu belirti.

ABD, geçenlerde Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla Haşdi Şabi ve Asaib Ehli'l Hak grubundan 3 lideri yaptırım listesine almıştı.