Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki

Sputnik'te yer alan habere göre, Washington’un Rus enerji ihracatına katkı sağlayan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların devreye girmesini Facebook hesabından yaptığı bir açıklama ile yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 22 trilyon dolarlık borcu olan bir devletin diğer devletlere ekonomilerini geliştirmesini yasakladığını ifade etti.

Zaharova, "ABD’nin borçlu olarak yaşama ideolojisi dünya rekabetine dayanamadı, bunu ABD Maliye Bakanlığı yeni ‘ekonomik rehin emirleri’ çıkararak düzenli bir şekilde teyit ediyor. Yakında nefes alıp verilmesini de yasaklayacaklar. Ve çoğunluk buna itaat eder" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Maliye Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Rusya’dan çıkarılan doğalgazı Avrupalı tüketicilere taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor. Proje için, boru hatlarının geçeceği Almanya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile mutabakat sağlanmış durumda.

AB’ye kendi likit doğalgazını satmak isteyen ABD ise, projenin politik olduğunu iddia eden Ukrayna, Polonya, Letonya ve Litvanya ile birlikte Kuzey Akım-2’ye karşı olumsuz tavır sergiliyor.

Aynı zamanda Almanya birçok kez bu boru hattını ticari bir proje olarak kabul ettiğini vurgulamıştı. Norveç ve Avusturya da projeyi destekleyen diğer iki ülke.