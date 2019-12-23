Lavrov: ABD'nin güvenilmez olduğundan hiç kimse şüphe etmemeli

ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yönelik yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu adımın ardından hiçbir ülkenin ABD'nin güvenilmez olduğu konusunda şüphe duymaması gerektiğini açıkladı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde 'Hükümet Saati'nde konuşan Lavrov, "ABD kendi ekonomik sorunlarını çözmek ve enerji güvenliği görevlerini yerine getirmek için en yakın müttefiklerine yaptırım uygularken dünyadaki hiçbir ülke, Washington'un güvenilmez olduğundan şüphe duymamalı. ABD bu ülkelere herhangi bir vaatte bulunursa bile, onları her an yarı yolda bırakabilir" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı, Washington'un, Amerikan diplomasinin yaptırımlar, ültimatomlar ve tehditler gibi çeşitli yöntemler yardımıyla her şeyden önce gözdağı vermeye odaklandığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

'Yaptırımlar yanıtsız kalmayacak'

Sergey Lavrov, ABD'nin yaptırımlarının yanıtsız bırakılmayacağını da söyledi. Lavrov, "Bu, üzerinde sakin bir şekilde çalışılması, sakin bir şekilde analiz edilmesi gereken bir durum. Bu tür adımların kabul edilemez olduğunu ve tüm uluslararası hukuk normlarını, tüm diplomasi ve beşeri ahlak kurallarını ihlal eden bu kaba eylemlerin yanıtsız kalmayacağını size temin ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik