Afganistan hükümetinden Taliban'a ateşkes çağrısı

TRT Habere göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlamasını istediklerini söyledi.

Danış, ''Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmelerinin başlamasıyla ateşkes yapılmasını istiyoruz.'' dedi.

Barış konusunda Afgan siyasetçiler arasında fikir birliği olması gerektiğini ifade eden Danış, bu sayede görüşmelerin güçlü bir iradeyle iyi sonuçlar vereceğini belirtti.