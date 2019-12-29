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29 Aralık 2019 - 12:29

Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 17 korucu hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 17 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahauddin'deki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 17 korucunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Hicri, 4 korucunun yaralandığını söyledi.

Hicri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 21 korucunun öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA

News Code 1883432

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