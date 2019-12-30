Taliban ateşkesi kabul etti

Taliban örgütü, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu.

Associated Press haber ajansı, örgütün yönetim kademesi konumundaki Şura Konseyi'nin ateşkes kararının ABD ile bir barış anlaşması imzalamasına imkan tanımak amacıyla kabul edildiğini belirtti.

ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri uzun süre devam etmişti, ancak Eylül ayında bir Amerikan askerinin Taliban militanlarınca başkent Kabil'de öldürülmesinin ardından görüşmeler kesilmişti.

Washington yönetimi, Taliban örgütüyle barış anlaşması imzalanmadan önce ateşkes yapılmasını talep ediyordu.

Taraflar arasında barış anlaşması imzalanırsa ABD'nin Afganistan’da 18 yıldır süren askeri varlığı da son bulacak. ABD'nin halen Afganistan’da 12 bin askeri bulunuyor.

Kaynak: Habertürk