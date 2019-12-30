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30 Aralık 2019 - 11:58

Taliban ateşkesi kabul etti

Taliban ateşkesi kabul etti

Afganistan'da Taliban örgütünün yönetim kademesi sayılan Şura Konseyi, ülke genelinde geçici ateşkes ilan edilmesini kabul etti.

Taliban örgütü, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu.

Associated Press haber ajansı, örgütün yönetim kademesi konumundaki Şura Konseyi'nin ateşkes kararının ABD ile bir barış anlaşması imzalamasına imkan tanımak amacıyla kabul edildiğini belirtti.

ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri uzun süre devam etmişti, ancak Eylül ayında bir Amerikan askerinin Taliban militanlarınca başkent Kabil'de öldürülmesinin ardından görüşmeler kesilmişti.

Washington yönetimi, Taliban örgütüyle barış anlaşması imzalanmadan önce ateşkes yapılmasını talep ediyordu.

Taraflar arasında barış anlaşması imzalanırsa ABD'nin Afganistan’da 18 yıldır süren askeri varlığı da son bulacak. ABD'nin halen Afganistan’da 12 bin askeri bulunuyor.

Kaynak: Habertürk

News Code 1883453

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