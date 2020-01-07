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7 Ocak 2020 - 15:50

ABD'nin bölgedeki planlarını suya düşürmek için harekete geçmeliyiz

ABD'nin bölgedeki planlarını suya düşürmek için harekete geçmeliyiz

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti, “Direniş ekseni üzerindeki herhangi bir etki onu zayıflatmaz, güçlendirir” dedi.

Al Ahed kanalına konuşan Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti, “Direniş ekseni üzerindeki herhangi bir etki onu zayıflatmaz, güçlendirir” dedi.

Bahiti, ABD’nin bölgedeki planlarını suya düşürmek için harekete geçme gerektiğini vırgulayarak, “Iraklılar düşmanları hedeflemek için Yemen ve Lübnan’daki deneyimlerden yararlanmalıdır” ifadesini kullandı.

ABD’nin son cinayetinden hedefinin Irak’taki varlığını güçlendirmek olduğunu belirten Bahiti, Irak’ın da bu saldırıya aynı seviyede yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

News Code 1883661

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