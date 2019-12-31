Irak’tan, ABD’ye ültimatom gibi uyarı

Bugün Bağdat'ta yaşanan son gelişmelerden sonra Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yönelik ültimatom gibi bir uyarı geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “ABD, Bağdat'taki Büyükelçisi Matthew Toller, Irak'ın çağrılarına cevap vermiyorsa, bütün seçenekler masada” denildi.

Irak Dışişleri Bakanlık sözcüsü Ahmet el Sahaf, "El-Ahd" kanalıyla yaptığı röportajda, Amerikan büyükelçisi Matthew Toller'ın, Irak'ta düzinelerce şehid ve yaralanmaya yol açan ABD saldırısı hakkında bilgi vermesi için bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

El Sahaf, Bakanlığının uluslararası koalisyondaki tüm Avrupalı ortaklarla ve uluslararası dostlarla Irak'ın egemenliğini savunmak için diyalog kuracaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlık sözcüsü Ahmet el Sahaf, Amerikan Büyükelçisi'nin, Irak'ın çağrılarına karşılamazsa tüm seçeneklerin açık olacağını belirtti.

Kaynak: Timetürk