Irak Meclis Başkanı Amerikan saldırısını kınadı

Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, ABD'nin Irak'ın batısındaki Haşdi Şabi askeri üssüne saldırısını kınayarak, "Haşdi Şabi karargahının hedefe alınması Irak’ın egemenliğine saygısızlıktır" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak'taki üç, Suriye'deki iki üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıya tepki gösteren Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis açıklamasında, "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacaktır" demişti.

Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.