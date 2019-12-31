İran yapımı Zafer Uydusu uzaya fırlatılacak

İranlı uzmanlarca geliştirilen Zafer Uydusu'nun yapım çalışmaları tamamlandı. Uydu, fırlatılmak üzere İran Uzay Kurumu'na teslim edildi. İran İlim ve Sanat Üniversitesi Rektörü Zakiri, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Zafer Uydusu'nun İranlı araştırmacılar tarafından yapıldığını kaydetti.

Zafer Uydusu'nun İran Uzay Kurumu'na teslim edildiğine dikkat çeken Zakiri, uydunun bu sene içinde uzaya fırlatılacak ilk uydu olacağını belirtti.

Uzaktan algılama uydusu olan Zafer, 22.5 metre küçüklüğünde bir cismi bile görüntüleyebilir.