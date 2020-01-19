İran, uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, İran yapımı "Zafer-1" ve "Zafer-2" uydusunun bugün hava üssüne götürüleceğini bildirdi.

İranlı genç bilim adamlarının çabaları sonucu üretilen uyduların test aşamasının başarıyla tamamlandığını ifade eden Azeri Cehromi, “Bu uydu ve uyduyu taşıyan roketin her ikisi de araştırma alanında atılan önemli adımdır” ifadesini kullandı.

Bakan Azeri Cehromi, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Zafer uydusunun iki versiyonu İranlı uzmanların güçlü elleriyle üretildi ve teknolojileri şimdiye kadar yaptığımız diğer uydulardan daha üstündür" diye konuştu.