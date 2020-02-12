'Zafer-2' uydusu 'Simurg' taşıyıcı roketle uzaya gönderilecek

Bugünkü bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Trump’ın stratejisinin İran’ın füze programını sona erdirmek için bir koalisyonun oluşmasına yol açıtığı iddiasına tepki olarak, “Dünyada uydu ve uydu fırlatma açık bir konudur ve füze programıyla ilgisi yoktur. Buna ek olarak, füze programında yasak olan şey, İran İslam Cumhuriyeti'nde olmayan nükleer başlık taşıyabilen füzelerin üretilmesidir” dedi.

Füze üretimini ülkenin savunma gücünün önemli bir bileşeni olarak gördüklerini belirten Tuğgeneral Hatemi, “İran olarak füzelerimizin üretiminde standart başlık kullanıyoruz. ABD’liler de bunu Ayn el-Esad üssüne yaptığımız füzeli operasyonda net olarak gördü” ifadelerinde bulundu.

Uydu ve uydu taşıyıcısının füze programıyla ilgisi olmadığını kaydeden Tuğgeneral Hatemi, “Uyduları savunma amaçlı olarak kullanabiliriz, ancak uydu taşıyıcı roketler İran milletinin kesin hakkıdır. Biz bu yöndeki programlarımıza güçlü bir şekilde devam edeceğiz” diye kouştu.

Zafer-2 uydusunun (İran tarihiyle) önümüzdeki yılın başlarında uzaya fırlatılacağını belirten Tuğgeneral Hatemi ayrıca bu uydunun ağırlığı nedeniyle Simurg taşıyıcı roketle uzaya gönderileceğini duyurdu.