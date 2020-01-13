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13 Ocak 2020 - 12:22

ABD Savunma Bakanı Trump'ı yalancı çıkardı

ABD Savunma Bakanı Trump'ı yalancı çıkardı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinden gelen ve İran'ın 4 ABD elçiliğine saldırmayı planladığına dair somut bir kanıt görmediğini söyledi.

Euronews Türkçe'de yer alan bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinden gelen ve İran'ın 4 ABD elçiliğine saldırmayı planladığına dair somut bir kanıt görmediğini söyledi.

Esper, ABD Başkanı Donald Trump'a elçiliklere yönelik saldırıların muhtemel olduğu hususunda katıldığını belirterek, Trump'ın Fox News'e yaptığı, dört ABD büyükelçiliğine saldırı planı açıklamalarının özel bir kanıta dayanmadığını ifade etti.

Pazar günü CBS televizyon programında konuşan Esper, istihbarat yetkililerinden saldırı planına ilişkin somut kanıtlar gelip gelmediği sorusuna, "4 elçiliğe yönelik böyle bir kanıt görmedim" yanıtı verdi.

Donald Trump, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani suikastına gerekçe olarak İran'ın ABD büyükelçiliklerine yönelik saldırı planı yaptığını iddia etmişti.

News Code 1883789

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