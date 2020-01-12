İran'dan ABD'nin ek yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin İran sanayii ve bazı firmalar ile yetkililere yönelik uyguladığı yeni yaptırım kararına tepki göstererek, "Ne yazık ki, Amerikalılar tek taraflı, yasadışı ve sonuçsuz davranışları izleyip tekrarlama konusunda ısrarcı" dedi.

ABD’nin son yaptırımlarının uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu ve doğrudan milyonlarca İranlı vatandaşın normal hayatıyla birleşen sanayi sektörünü hedef aldığına işaret eden Musevi, “Son ek yaptırım kararnamesi BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin büyük bir ihlalidir” ifadesini kullandı.

Abbas Musevi, ABD hükümetinin düşmanca politikalarının mahiyetinin bu yaptırımların uygulanmasıyla giderek daha belirgin bir hale geldiğini vurgulayarak, "ABD rejiminin İran halkının büyük bir kısmının ticaretini zedeleme ve onları ekonomik haklarından mahrum etme niyeti İran ve İran toplumunu tanımamasına dayanıyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde İran'a yeni ve daha ağır yaptırımlar getirdiklerini bildirmişti.