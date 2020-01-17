Petrol 2 haftanın en güçlü yükselişinin ardından kazancını korudu

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Perşembe günü yüzde 1.2 yukarıda kapandıktan sonra yatay seyretti. Washington ve Pekin Çarşamba günü ticaret anlaşmasının ilk fazını imzalarken, ABD Senatosu, bir gün sonra, ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşmasını onayladı. ABD ham petrol stoklarında geçen hafta görülen güçlü yükseliş ise durgun talebin altını çiziyor.

Çin, imzalanan ticaret anlaşmasına göre, 2020 ve 2021 yıllarında ABD'den ek 52.4 milyar dolarlık enerji ithalatı yapmayı taahhüt etti, ancak piyasada Çin'in bu hedefe ulaşabileceğine yönelik kuşkular var. Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporunda, Orta Doğu'nun ikinci en büyük üreticisi Irak'ın petrol arzının ülkede ve daha geniş anlamda bölgede artmakta olan siyasi risklere potansiyel olarak duyarlı olduğu uyarısında bulundu.

AxiTrader Asya Pasifik piyasa stratejisti Stephen Innes, "Petrolde önemli hareket ettirici faktör, hem ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmeler hem de Senato'nun ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşmasını onaylaması," dedi ve "Bu gelişmeler ABD ekonomisine önemli bir destek sağlayacak ve ABD'nin en büyük petrol tüketicisi olmasından dolayı petrol fiyatları için yükseltici etkisi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 2 sent düşerek Singapur saati ile 11:16'da varil başına 58.50 dolara indi. Kontrat bu hafta yüzde 0.9 düştü ve Ekim ayından bu yana ilk kez iki hafta üst üste düşüş gerçekleştirmeye yöneldi.

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Perşembe günü yüzde 1 tırmandıktan sonra 1 sent düşerek varil başına 64.61 dolara geldi. Kontrat bu hafta yüze 0.6 geriledi. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 6.08 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg