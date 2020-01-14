Petrol "savaş" riskinin azalması ile 6 haftanın en düşüğünde sakin

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşmesinin biraz destek sağlamasına karşın, Ortadoğu'da azalan gerilimin etkisi ile altı haftanın en düşük seviyesi yakınında seyretti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki beş seansta toplam yüzde 8'den fazla düştükten sonra , ABD ile İran arasında savaş riskinin azalması ile birlikte hafifçe yükseldi. Asya hisse senetleri, Beyaz Saray'ın, ticaret anlaşmasının ilk fazının imzalanmasından iki gün önce Çin'i Döviz manipülatörü olarak etiketlemeyi kaldırdı.

Sınırlı ticaret anlaşması finans piyasalarındaki havayı olumlu etkilerken, petrol piyasası halen bu yıl, özellikle OPEC dışı ülkelerden gelen üretim ile aşırı arz durumu ile karşı karşıya. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarını petrol stoklarını azaltmada kullanma konusuna odaklanmaya devam ettiğini söyledi.

Singapur'da Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ham petrol fiyatları, ABD-İran geriliminden kaynaklanan korku priminden daha fazlasını geri verdi," dedi ve "Bu biraz şaşırtıcıydı, zira İran ile ABD arasında önümüzdeki aylarda gerilimin artma tehlikesi halen gündemde" değerlendirmesinde bulundu.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 11 sent ya da yüzde 0.2 yükselerek Singapur saati ile 11:25'te varil başına 58.19 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü yüzde 1.6 düşerek 3 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesinden kapanmıştı.

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Pazartesi günü yüzde 1.2 düşmesinin ardından yüzde 0.3 yükselerek varil başına 64.36 dolara tırmandı. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 6.17 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg