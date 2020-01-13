Petrol fiyatı düşmeye devam ediyor

Cuma günü 65,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 65,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,17 dolardan alıcı buldu.

İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından terör edilmesi sonrasında 71 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, gerilimin azalmasının ardından 65 dolar seviyesine geriledi. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 11 düşerek 659'a geriledi.

Uzmanlar, Ortadoğu’da ABD-İran arasında ciddi bir çatışma olasılığının azalmasıyla fiyatların gerilemeyi sürdürdüğünü kaydediyor. Piyasalar, ABD'deki ticari stokların artması ve beklenen Çin-ABD anlaşmasının hala imzalanmamış olması nedenleriyle Brent tipi petrolü aşağı yönlü fiyatlamayı sürdürüyor. Brent petrolde teknik olarak 65,15 ile 65,42 dolar aralığının direnç, 64,88 ile 64,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Hürriyet