"Ebu Mehdi el-Mühendis'in yerine yeni isim belirlendi" iddiası

Sky News Arabia’nın güvenli bir kaynağa dayandırdığı bir açıkalmada, Ebu Ali Basri'nin ABD’nin terör saldırısında şehit düşen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in yerine geçeceğini iddia etti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf geçenlerde Bedr Hareketi Genel Sekreteri Hadi el-Ameri’nin Ebu Mehdi el-Mühendis’in yerine geçmek için aday gösterdiğini duyurmuştu.

Bunun yanı sıra Irk medyası da el-Ameri’nin resmen Ebu Mehdi el-Mühendis’in yerine geçtiğini bildirmişti.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği roket saldırısında Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani şehit düşmüştü.