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22 Ocak 2020 - 12:17

"Ebu Mehdi el-Mühendis'in yerine yeni isim belirlendi" iddiası

"Ebu Mehdi el-Mühendis'in yerine yeni isim belirlendi" iddiası

ABD’nin terör saldırısında Korgeneral Kasım Süleymani ile birlikte şehit düşen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in yerine Ebu Ali Basri getirildiği iddia edildi.

Sky News Arabia’nın güvenli bir kaynağa dayandırdığı bir açıkalmada, Ebu Ali Basri'nin ABD’nin terör saldırısında şehit düşen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in yerine geçeceğini iddia etti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf geçenlerde Bedr Hareketi Genel Sekreteri Hadi el-Ameri’nin Ebu Mehdi el-Mühendis’in yerine geçmek için aday gösterdiğini duyurmuştu.

Bunun yanı sıra Irk medyası da el-Ameri’nin resmen Ebu Mehdi el-Mühendis’in yerine geçtiğini bildirmişti.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği roket saldırısında Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile  İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani şehit düşmüştü.

News Code 1884027

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