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16 Şubat 2020 - 09:17

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına bir Katyuşa füzesinin düştüğü ve elçilikte acil durum sirenlerinin aktif edildiği bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına bir Katyuşa füzesinin düştüğü ve elçilikte acil durum sirenlerinin aktif edildiği bildirildi.

Bağdat Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçilik kompleksi yakınına bir Katyuşa füzesi düştüğü duyuruldu.

Sky News'in ABD'li askeri kaynaklardan aktardığına göre, saldırının ardından elçilik kompleksine acil durum sirenleri aktif edildi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan yaşananlara dair görüntüler bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1884541

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