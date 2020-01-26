İran'da Corona virüs vakası yok

İran Sağlık Bakanlığından bir yetkili, Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve yurda dönmek isteyen birkaç vatandaşın geri dönüşünü takip ettiklerini bildirdi.

Ülkede Corona virüs vakası olmadığını ifade eden İranlı yetkili, Çin ile Uzak Doğu’dan gelen yolcuların beraberinde gıda ürünleri taşımasının yasak olduğunu söyledi.

Çin’de Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi. Resmi birimler, Çin genelinde kesinleşmiş vaka sayısının bin 975’e çıktığını, hastalardan 324’ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Çin medyasında, 49 kişinin tedavi edildiği kaydedilirken, hangi tedavi yollarının kullanıldığına dair ise bir bilgi verilmedi.

Çin’den korkutan virüs açıklaması

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei yaptığı son açıklamada, "Coronavirüsün yayılma yeteneği artıyor ve enfeksiyon sayısı artabilir" dedi.