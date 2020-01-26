Koronavirüs dehşeti! Ölü sayısı yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasına göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgınında 56 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenenlerin sayısı 324’ünün durumu ağır olmak üzere bin 975’e çıktı. Eyalet ve kent dağılımına göre Hubey’de 52, Hınan’da 1, Hıbey’de 1, Heylongciang’da 1 ve Şanghay’da 1 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilendiğinden şüphelenilen kişi sayısı ise 2 bin 684 olarak bildirildi.

Komisyon, son 24 saatte 688 yeni vakanın tespit edildiğini duyurarak enfektelerle temas ederek müşahade altına alınan kişilerin sayısını ise toplam 21 bin 556 olarak açıkladı. 49 enfekte ise iyileşerek taburcu edildi.

Bu arada doğrudan merkeze bağlı şehirlerden Pekin’de 51, Şanghay’da 40, Çongçing’de 75, Tiencin’de 13 kişi virüsten etkilendi.

Eyaletlerde ise Hubey bin 52, Cıciang 104, Guandong 98, Hınan ise 83 enfekte sayısı ile başı çekti.

Bununla birlikte ülkenin özel idari bölgelerinden Hong Kong’da 5, Makau’da ise 2 kişi virüsten etkilendi. Tayvan’da ise 3 kişi enfekte oldu.

Diğer yandan Çin dışında şimdiye kadar yeni tip koronavirüsü Tayland’da 4, Japonya’da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Vietnam’da 2, Singapur’da 3, Malezya’da 3, Nepal’de 1 Fransa’da 3 Avustralya’da bir kişiyi etkiledi. Bu arada Japonya’da 1 ve Tayland’da 2 vaka iyileşme gösterdi.

Kaynak: Haber7