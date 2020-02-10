Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ruhani'ye tebrik mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam Devrimi zaferinin 41. yıldönümü dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye tebrik mesajı yolladı.

Macron, İran halkı ve hükümetini İran İslam Devrimi zafer yıldönümü münasebetiyle tebrik etti.

Birbirinin kültürü ve tarihi ile zenginleştirilen iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Macron, bu hedefin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Macron, mesajında Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla birlikte nükleer anlaşmanın korunması için elinden geleni yapacağını bildirdi.