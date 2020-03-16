Macron'un partisi yerel seçimlerin ilk kaybedeni oldu

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Yerel seçimin ilk tur oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 36,45'ti. Fransızların yarısından fazlasının seçim merkezlerinde virüse yakalanma endişesiyle oy kullanmaya gitmediği belirtildi.

Sandık çıkış anketlerine göre seçimin ilk turunda LREM ülkedeki önemli ve büyük şehirlerin neredeyse tamamında başarılı sonuçlar alamadı. Anketlerde, Yeşiller Partisinin (EELV) adaylarının birçok büyük şehirde seçimin ilk turunu birinci biterek ikinci tura geçmesiyle başarı sağladığı aktarıldı.

Anketlerde, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR),merkez sol Sosyalist Partisi (PS) ve Marine Le Pen'in liderlik yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (FN) 2014'teki yerel seçimlerde aldığı sonuçları korudukları ifade edildi.

Kaynak: Haber Türk