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22 Ocak 2020 - 20:39

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail güçleri arasında gerginlik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail güçleri arasında gerginlik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail güçleriyle tartıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail güçlerinin içeriye girmemesini istediği duyuluyor.

Herkesin kuralları bildiğini söyleyen Macron, Siyonist polise hitaben, "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık." ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail güçlerinden kurallara uymasını isteyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler." dediği duyuluyor.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail polisinin, Macron ile Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ne girmek istemesi üzerine söz konusu gerilim yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere işgal altındaki topraklara gelmiş ve Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

News Code 1884043

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