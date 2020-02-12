İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü Nahcıvan'da kutlandı

İran İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünün kutlama töreni dün akşam Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Törene Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov, üniversite rektörleri, İran ve Türkiye'nin Nahcıvan Başkonsolosluğu üyeleri ve burada yaşayan İranlılar katıldı.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni törende yaptığı konuşmada ABD'nin son bir yılda İran'a karşı uyguladığı azami baskı politikanının başarısız kaldığına değinerek, ABD'nin şehit Korgeneral Süleymani'ye yönelik suikastını 'askeri terörizm' olarak nitelendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin komşu ülkeler dahil olmak üzere diğer ülkeler karşısındaki tutumunu açıklayan Hüseyni, ABD'nin açıkladığı sözde barış planı olarak adlandırdığı 'Yüzyılın Anlaşması'nı Filistin halkına karşı 'aptalca' bir eylem olarak yorumladı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov da İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünü İran halkıyla hükümetine tebrik ederek, İran'la olan ilişkilerini güçlendirmek istediğini söyledi.