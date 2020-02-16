Hamas'tan Suudi Bakan Cubeyr'e 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi

Hamas Hareketi, Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in "Yüzyılın Anlaşması'nın olumlu yönleri olduğu" yönündeki açıklamalarının, Arap Birliği tarafından varılan mutabakata aykırı olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Cubeyr'in ifadelerinin, "yüzyılın tasfiyesi" olan ABD'nin sözde barış planına ve Filistin halkının meşru haklarının yok sayılmasına destek verdiğine işaret etti.

Kasım, Cubeyr'in açıklamalarının, Arap Birliği tarafından varılan mutabakata aykırı olduğunu kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika Birliği, Arap Birliği ve başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke, Trump'ın planını, Filistin halkının meşru haklarını ve isteklerini karşılamadığı, barış sürecini desteklemediği için reddetmişti.

Kaynak: Habertürk