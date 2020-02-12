Hamas'tan İran İslam Devrimi Lideri'ne tebrik mesajı

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İslam Devrimi zaferinin 41. yıldönümü dolayısıyla İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye bir tebrik mesajı gönderdi.

Heniyye’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Filistin İslami Direniş Hareketi olarak bu ülkenin halkıyla birlikte İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünü tebrik edip sizi Filistin'i savunma tutumunuz ve İran halkının da Filistin halkının Siyonist Rejim karşısında kendi haklarını, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunma konusundaki desteğinden dolayı takdir ediyoruz."

Henniye kutlama mesajında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei için sağlıklar dilerken İran halkıyla hükümetinin de günden düne gelişmesini temenni etti.