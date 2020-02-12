  1. Dünya
  2. Ortadoğu
12 Şubat 2020 - 17:51

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçlerinin eşlik ettiği 50 fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail güçleri korumasındaki 50 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

News Code 1884485

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler