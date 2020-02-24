İran'dan Türkiye'ye giden son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Bilim kurulunun Sağlık Bakanlığı'na tavsiyesi üzerine Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler kapsamında Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan Türkiye'ye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Uçuş yasağının başladığı saatlerde havada olan İran Air uçağı İstanbul Havalimanı’na indi. İran’dan gelen yolcuların maske taktığı ve ellerine sprey sıktığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilim kurulunun tavsiyesi üzerine alınan karar üzerine İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

Kaynak: Sputnik