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25 Şubat 2020 - 09:41

İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye Sağlık Bakanı ile görüştü

İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye Sağlık Bakanı ile görüştü

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Farazmand ile Bakanlıkta yaptıkları görüşmede, İran'da yaşanan yeni koronavirüs vakası nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini ve komşu iki ülke olarak aldıkları tedbirleri istişare ettiklerini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, Kum’da 8, Hemedan’da  1, Tahran’da 3, İsfahan’da 2, Gilan’da 2 ve Arak’ta 2 kişinin daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı.  İran'da görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 61'e yükselmiş oldu.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1884774

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