Fahrettin Koca: Koronavirüs riski kapıya geldi

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

- Dün için bahsettiğimiz uçağın gelişi Ankara'ya planlanmamıştı normalde İstanbul seferiydi. Çin'de enfeksiyonun kaynağı Vuhan kentiydi. İran'da ise Kum ve Meşhed bölgesi.

- Sınırda da gelenler olduğunda biz cuma gününden itibaren Kum ve Meşhed geçmişi olanları özel karantinaya aldık. 23 kişi alınmış oldu 28 kişiye de geri çevirdik sınırlarımızdan almadık. İranlılar için söylüyorum. Uçağı niye Ankara'ya çevirdik? Hastanemizin hazır olması. İstanbul'da da hazırlıklarımız tamamdı. Daha önce de personelimizin deneyiminin varlığı Ankara'yı daha uygun gördük.

- Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez.

- Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk.

- Salgının Türkiye'ye girişini ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur. Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor.

- Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız.

- Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu. Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız. Türk vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Türkiye'deki vatandaşımızı da korumak durumundayız.

- Dün İran'dan gelen hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.