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18 Şubat 2020 - 11:41

İran: Vuhan'dan getirilen 56 kişinin karantina süreci bitti

İran: Vuhan'dan getirilen 56 kişinin karantina süreci bitti

İran'ın PekinBüyükelçisi Muhammed Keşaverzzade, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüsü nedeniyle Tahran’a getirilen vatandaşların karantina süresinin bittiğini ve korona virüsüne rastlanılmadığını belirtti.

İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzzade kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda korona virüsü nedeniyle Tahran’a getirilen Çin’de yaşayan vatandaşların karantina süresinin bittiğini ve korona virüsüne rastlanılmadığını duyurud.

Keşaverzzade, Dışişleri Bakanlığı ve İran’ın Çin Büyükelçiliği’nin koronavirüs salgınının sona ermesine kadar Çin’de yaşayan vatandaşları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Çin'de yaşayan 56 vatandaş Vuhan'dan özel uçakla tahliye edilirek, Tahran’da 14 günlük bir karantina sürecine alınmıştı.

News Code 1884606

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