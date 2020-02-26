Tahran'daki meclis seçimlerini kazanan Galibaf hakkında çıkan iddiaları yalanladı

21 Şubat'ta Tahran’da yapılan 11. Dönem İran Meclisi seçimlerini kazanan eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.
Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hali hazırda iyi olduğunu fakat H1N1 gribine yakalandığını belirtti.
Dün Tahran milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi'nin de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
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