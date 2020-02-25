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25 Şubat 2020 - 16:53

Koronavirüs, Tahran milletvekili Sadıki'yi de vurdu

Koronavirüs, Tahran milletvekili Sadıki'yi de vurdu

Tahran milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tahran milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi'nin de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugüm basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 95 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi.

Son 24 saatte 34 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar ülkede koronavirüsün 15 can aldığını kaydetti.

News Code 1884794

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